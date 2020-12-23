РИАМО - 23 дек. Для того, чтобы сохранить красоту волос, жителям Подмосковья рекомендовали не нервничать, высыпаться и соблюдать правильное питание, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Ценные советы дает специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева», - говорится в сообщении.

Первый совет — избавиться от стресса. Нервное перенапряжение негативно влияет на весь организм. Особенно чувствительны к стрессу волосы.

Также специалист рекомендует высыпаться. Известно, что полноценный и качественный сон важен для всего организма. За час до сна откажитесь от гаджетов.

«Засыпайте в темной, прохладной и хорошо проветриваемой комнате», - говорится в сообщении.

Еще один важный совет — соблюдение правильного питания.

«Не ешьте на ночь, ужин должен быть не позднее, чем за час до сна», - добавляется в материале.

Меню должно быть полноценным. Недостаток калорий приводит к выпадению волос, замедляет их рост. Важно помнить, что белки - строительный материал для нашего организма, в том числе и волос.