РИАМО - 24 дек. На Останкинской телебашне в столице в четверг впервые будет запущено новогоднее световое шоу, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

С 18:00 до 23:00 с четверга и до 10 января шоу на телебашне будут включать на пять минут в начале каждого часа, а в новогоднюю ночь художественное освещение будет радовать горожан и гостей столицы с 00:00 до 01:00.

«Возможность проведения светового шоу появилась благодаря новой подсветке Останкинской телебашни. Она станет самой высокой в Европе, а также самой высокой художественно-архитектурной подсветкой в мире, которая эксплуатируется в условиях низких температур», - говорится в сообщении.

Новое оборудование подчеркнет уникальную форму самого высокого сооружения Европы и усилит ее эстетический эффект. С его помощью можно будет проводить световые праздничные шоу, которые посвятят различным госпраздникам и значимым культурным событиям.​