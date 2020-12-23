РИАМО - 23 дек. Стали известны лауреаты «Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского», в десятку лауреатов в номинации «Экологическое образования в целях устойчивого развития» вошел университет «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Университет представил проект многоуровневого непрерывного экологического образования.

«Дубненский проект можно назвать уникальным для России, - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что речь идет о действительно многоуровневой образовательной системе, охватывающей широкую аудиторию — от дошкольников до пенсионеров.

«Созданы проект «Экосад», «Экошкола» и «Эковуз», университет принимает участие в студенческой программе «Зеленые вузы России». Опыт Дубны интересен и чрезвычайно важен для развития системы экологического образования, и звание лауреата конкурса имени Вернадского вполне заслуженно», - добавил Разин.

Премию учредил фонд имени В. И. Вернадского в 2003 году. Сегодня она считается одной из самых престижных наград России в сфере экологии. В этом году в конкурсе участвовали 514 проектов из 69 регионов России.

С 2015 года школы и колледж Дубны активно сотрудничают с вузом, проводя совместные конкурсы, экологические веселые старты, конференции и олимпиады, а также экологические акции – сбор макулатуры, очистку водоемов.