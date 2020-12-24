РИАМО - 24 дек. В аэропорту Шереметьево в четверг состоится торжественная церемония открытия первой взлетно-посадочной полосы после реконструкции, в ходе церемонии открытия также пройдет парад аэродромной техники, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Планируется, что в мероприятии примут участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, другие официальные лица, руководство аэропорта Шереметьево и авиакомпаний.

«В истории отечественной гражданской авиации это первый масштабный парад аэродромной техники, он состоится на ВПП-1 после официального открытия. Десятки единиц современной высокопроизводительной техники, которая применяется для эксплуатационного содержания летного поля, обслуживания ВС и аварийно-спасательного обеспечения полетов, пройдут колоннами по полосе», - говорится в сообщении.

Комментировать парад в прямом эфире будет телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Первый рейс с ВПП-1 выполнит авиакомпания «Аэрофлот».