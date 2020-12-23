РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. В 2020 году в детскую поликлинику городского округа Домодедово поступило 15 единиц нового медоборудования, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«В этом году в детскую поликлинику Домодедова поступило 15 единиц нового медицинского оборудования – ультразвуковые аппараты, электрокардиографы, оборудование для исследования зрения и другая медицинская техника», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Современное оборудование позволит оптимизировать работу, получать более точные результаты медицинских исследований и сделать прием у врачей для детей комфортным.