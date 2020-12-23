РИАМО - 23 дек. Участники столичной программы реновации оценили сервис по рассылке электронных уведомлений, которые приходят в личный кабинет, на адрес электронной почты, а также по смс, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Интерактивную карту «Помощь при переезде в рамках программы реновации», где пользователи могли оперативно узнать ответы на свои вопросы, запустили в ноябре 2019 года. Новый этап стартовал в ноябре 2020 года. Теперь москвичам, которые участвуют в программе реновации, приходят уведомления об этапах переселения. Тестовый запуск сервиса запустили в августе. На тот момент в нем участвовали жители четырех отселяемых домов.

«По информации, полученной от префектур, а также в ходе проведенного мониторинга профильных групп и страниц в социальных сетях, реакция жителей на полученные уведомления была исключительно положительной. Те же, кому хлопоты переезда только предстоят, крайне заинтересованы в дальнейшем развитии сервиса», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на текущий момент уведомления о начале переселения получили жители 36 домов, а проживающие в 16 домах были оповещены о том, что они имеют возможность осмотреть новую квартиру.

Левкин отметил, что электронное информирование не отменяет бумажное, но позволят сделать процесс переселения комфортным и избежать большого скопления людей в центрах информирования по переселению.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что положительный отклик жителей подтверждает, что сервисы правительства Москвы отвечают их потребностям. В скором времени в сервисе появятся новые возможности, которые сделают переезд москвичей еще проще и комфортнее.

Москвичи, которых информируют об этапах переселения получают информацию последовательно: начало переселения, письмо с предложением новой квартиры, оповещение о необходимости подписать заявление о согласии или отказе после осмотра новой квартиры, об устранении строительных дефектов с приглашением на повторный осмотр, оповещения о поданном согласии либо отказе на предложенную квартиру, проект договора на новую квартиру с приглашением на подписание договора, а также уведомления о подписанном договоре с предложением воспользоваться помощью при переезде.