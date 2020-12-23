РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. В 2020 году компании, предоставляющие услуги беспроводной связи, улучшили скорость мобильного интернета в более чем 40 населенных пунктов Домодедова, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Глава округа отметил, что мобильные операторы продолжают работу по охвату сотовой связью отдаленных территорий Домодедова.

«В этом году компании, предоставляющие услуги беспроводной связи, расширили емкость своих сетей и улучшили скорость мобильного интернета в более чем 40 населенных пунктах», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что большая часть этих населенных пунктов находится в сельской местности.