РИАМО – 23 дек. Госдума РФ одобрила проект закона о запрете финансирования митингов и других общественных мероприятий за счет иностранных источников, сообщает Федеральное агентство новостей.

Изменения внесли в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»​.

«Согласно тексту документа, общественные мероприятия в России не могут финансироваться за счет других государств, иностранных организаций, НКО, иноагентов, лиц младше 16 лет и «анонимных пожертвований», - говорится в сообщении.

Идею проекта предложил парламентарий Дмитрий Вяткин.​