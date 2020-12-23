РИАМО - 23 дек. В Орехово-Зуевском городском округе произошла кража мобильного телефона, злоумышленником, которого поймали правоохранители, оказался 38-летний местный житель, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу поступило заявление от 42-летней местной жительницы о том, что ее знакомый в квартире на улице Набережная похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

На текущий момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Местный житель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.