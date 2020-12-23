РИАМО - 23 дек. Спортсмен Данила Баранов из Московской области взял серебро Кубка России в сноуборд-кроссе, следующий этап первенства пройдет с 29 по 31 января в Свердловской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С 20 по 23 декабря на территории горнолыжного комплекса «Туманная» в городе Таштагол Кемеровской области проходит третий этап Кубка России по сноуборду. 22 декабря спортсмены соревновались в сноуборд-кроссе.

«Сноубордистам предстояло выступать в непростых погодных условиях, но снегопад и порывистый ветер не помешали спортсменам показать свой высокий класс и индивидуальное мастерство», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Золотой медали удостоился кемеровский спортсмен Антон Чепкасов, а тройку лучших замкнул сноубордист из Санкт-Петербурга Василий Локтев-Загорский.