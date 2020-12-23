РИАМО - 23 дек. В Ленинском городском округе полицейскими был задержан подозреваемый в серии краж автомобильных фар, им оказался ранее судимый житель столицы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступили заявления от трех местных жителей о кражах задних фар с машин иностранного производства, припаркованных у домов в жилом комплексе «Бутово Парк». Общая сумма материального ущерба составила более 200 тысяч рублей».

34-летний житель Москвы, имеющий судимость, был задержан во время оперативно-разыскных мероприятий полицейскими.

На текущий момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.