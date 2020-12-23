РИАМО - 23 дек. На текущей неделе, а также до 30 декабря водителям в столице нужно быть внимательными, высокая загруженность дорог длится до 20:30, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Последние недели декабря традиционно самые сложные для автомобилистов. Причина — традиционный предпраздничный рост на 20-25% числа поездок на автомобилях. Если сильно спешите — лучше на городском транспорте», - говорится в сообщении.

На улично-дорожной сети столицы 22 декабря было почти 3,3 миллиона машин, что на 110 тысяч больше, чем в такой же день прошлого года. При этом число поездок на один автомобиль внутри ТТК увеличилось на 20%.

На ситуацию на дорогах также сильно влияют мелкие аварии и временные ограничения из-за строительных работ.