РИАМО - 23 дек. В предпраздничные и праздничные дни с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» скорректировали расписание пригородных поездов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Обращаем внимание пассажиров, что во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом: 31 декабря – расписанием пятницы, с 1 января по 9 января – расписанием субботы, 10 января – расписанием воскресенья», - говорится в сообщении.

На нескольких радиальных направлениях МЖД ряд электропоездов выйдут на маршруты позднее обычного в ночь на 1 и 7 января.

Кроме того, в праздничные дни некоторые электрички и экспрессы поменяют маршрут следования и периодичность курсирования.

«С 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно. Это позволит пассажирам в новогоднюю ночь передвигаться по городу на «Ласточках», - отмечается в материале.

Пассажирам рекомендовали заранее ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и спланировать поездку.

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