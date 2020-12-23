РИАМО - 23 дек. В микрорайоне Звягино Пушкинского городского округа 24 декабря состоится торжественное открытие родника, благоустроенного в рамках программы «Родники Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Губернаторская программа «Родники Подмосковья» очень востребована жителями Подмосковья. Звягинский родник был включен в программу после множества обращений пушкинцев и администрации округа», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Это четвертый источник, благоустроенный по программе в 2020 году. С 2017 года удалось преобразить 25 родников.

В сентябре был торжественно открыт благоустроенный родник в деревне Новая Наро-Фоминского округа, а до этого – два источника в Щелкове, в том числе знаменитый Гребневский ключ.

Разин добавил, что в следующем году запланировано благоустройство еще десяти подмосковных родников.