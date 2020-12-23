РИАМО - 23 дек. В хозяйственной постройке в микрорайоне Луговой подмосковного Долгопрудного произошел пожар, который обошелся без жертв, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В среду в 10:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центра управления в кризисных ситуациях – ред.) поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Долгопрудный, микрорайон Луговой», – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 10:50. К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек.

В регионе за минувшие сутки произошло 40 техногенных пожаров. К их тушению от Главного управления МЧС России по Московской области привлекли 308 человек, а также 88 единиц техники.