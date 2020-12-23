РИАМО - 23 дек. Открытый фестиваль спорта Одинцовского городского округа для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошел в волейбольном дворце МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках фестиваля состоялись соревнования по различным видам адаптивной физической культуры. Участие в мероприятии приняли 56 человек с ОВЗ.

«Соревнования проводились по нескольким дисциплинам: дартсу, прыжкам с места в длину, настольной игре кульбутто, гиревому спорту, русскому жиму, упражнениям на пресс и отжиманию от пола, а также по перетягиванию каната», - сказал председатель координационного совета Одинцовского округа по делам лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, глава муниципалитета Андрей Иванов.

Он отметил, что среди участников были представители спортклуба «Одинец» и трех спецшкол для детей с ОВЗ – одинцовских «Надежды» и «Гармонии» и Старогородсковской школы-интерната имени заслуженного учителя РФ А. В. Фурагиной.

В рамках фестиваля также прошел турнир по голболу — разновидности футбола для людей с нарушениями зрения. Местные спортсмены встретились с гостями из мытищинского «Авангарда», клуба «Наш мир» из Королева и сборной Московской области «Подмосковье-юноши».

Спортсмены из «Одинца» в непростой борьбе завоевали серебряные награды, уступив лишь команде «Авангард».

Кроме того, прошла церемония вручения благодарственных писем главы Одинцовского городского округа спортсменам и тренерам МКУС «ФОКСИ «Одинец» за большой вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта, организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Награды получили мастер ФИДЕ (FM) Станислав Бабарыкин (шахматы, спорт слепых) и Алексей Дегтярев (плавание, спорт ЛИН), а также тренеры МКУС «ФОКСИ «Одинец» по адаптивной физической культуре.