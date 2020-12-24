С начала 2021 года в России вступят в силу нововведения в трудовой, налоговой и других сферах. В частности, будут законодательно урегулированы вопросы с удаленной занятостью и расширится список работ, доступных для женщин. Видов лечения, за которые можно получить налоговый вычет, станет больше, а больничный с ребенком можно будет брать на более длительный срок. Кроме того, начнет действовать прогрессивное налогообложение – на доход свыше 5 миллионов рублей в год будут взимать налог в размере 15 %. Об этих и других нововведениях подробнее читайте в материале РИАМО.

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ТРУДОВАЯ СФЕРА

Закон об удаленке

Владимир Песня

С 1 января грядут нововведения в сфере дистанционной работы. Изменения в Трудовой кодекс вносятся Федеральным законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ. По словам Ильи Данцкера, консультанта по трудовым отношениям, автора проекта KadroDel.ru, фактически была заново переписана глава 49.1 Трудового кодекса, посвященная дистанционной работе. Вот некоторые из изменений, о которых рассказал эксперт.

Электронный документооборот

Раньше для полноценного ведения электронного документооборота и работнику, и работодателю необходимо было иметь усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП). При этом УКЭП – самый дорогой и технически сложный вид электронной подписи. С 1 января дистанционные работники наконец-то смогут подписывать почти любые кадровые документы простой электронной подписью.

Смешанный тип работы

Будет официально узаконен смешанный тип работы «дом-офис». До сих пор Трудовой кодекс (ТК) такой возможности формально не предусматривал, хотя на практике она использовалась.

Ограничение оснований для увольнения

Раньше работодатель мог предусмотреть в трудовом договоре практически любые дополнительные основания для увольнения «удаленщика», помимо установленных ТК. Это делало положение работника довольно шатким. Так, работодатели имели право прописать в документе возможность увольнения за спад объема продаж.

Теперь же, пояснил Илья Данцкер, уволить могут лишь по двум дополнительным основаниям:

– сотрудник на удаленке не выходит на связь более двух дней подряд без уважительной причины (аналог прогула для дистанционной работы);

– удаленщик переезжает в другую местность, что делает невозможным сохранить условия заключенного с ним трудового договора (например, переезд в другой часовой пояс или в местность с особыми климатическими условиями, за работу в которых работодатель обязан платить надбавки).

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Перевод на удаленку

Наконец, эксперт упомянул и о «коронавирусной» поправке: теперь переводить работников на удаленку в исключительных обстоятельствах можно и без их согласия.

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Расширение перечня работ, доступных для женщин

Перечень работ, на которых запрещается применение женского труда, существенно сократится с 1 января. В новом году количество таких работ составит около 100, ранее их было более 450 (приказ Минтруда от 18.07.2019 № 512н), говорит Николай Титов, адвокат, учредитель юридической компании A.T.Legal. В частности, женщины теперь смогут водить большегрузы, быть машинистами поездов и электричек.

Упразднение бумажных трудовых книжек при трудоустройстве

С нового года впервые устраивающимся на работу не будут выдавать бумажные трудовые книжки. Все сведения о стаже сотрудника будут учитываться в электронной форме согласно Федеральному закону от 16.12.2019 № 439-ФЗ.

Больничные по-новому

C 2021 года традиционная схема оплаты больничных изменится (статья 431 Налогового кодекса РФ). Работодатель будет оплачивать только первые три дня болезни, пособия на погребение и дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами. В остальных случаях больничные будет рассчитывать и перечислять Фонд социального страхования, говорит Ирина Мазаева, эксперт справочно-правого сервиса «Контур.Норматив». Можно будет получать выплаты по больничному независимо от финансовых и других обстоятельств работодателя (например, если компания была ликвидирована). Деньги будут переводить на личный счет, почтовым переводом или на карту «Мир».

Также увеличен срок, на который можно взять больничный по уходу за ребенком. С ребенком от 7 до 15 лет теперь можно уйти на больничный на любой срок (ранее – не больше чем на 15 дней), с ребенком старше 15 лет – на 7 дней (раньше – не больше чем на три дня). Изменения вводит пункт 41 приложения к приказу Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925н.

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ЛЬГОТЫ, НАЛОГИ И СБОРЫ

Введение прогрессивной шкалы налогообложения

Федеральным законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ вводится новая ставка НДФЛ – 15%. Это новшество называют «налогом для богатых». С доходов, которые превышают 5 млн. рублей в год, нужно будет платить НДФЛ по повышенной ставке 15%. Доходы до 5 млн. рублей облагаются по ставке 13%, сейчас эта ставка действует для всех, уточнил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Корнеев.

Так, заработав в 2019 году 10 млн. рублей, гражданин платил НДФЛ в размере 1,3 млн. рублей, а в 2021 году за такой же доход он заплатит на 200 тыс. рублей больше.

Ставка НДФЛ 13% не меняется для тех доходов, которые были получены от страховых выплат, продажи личного имущества и стоимости имущества, приобретенного в результате дарения (кроме ценных бумаг), дополнил Сергей Романов, юрист, руководитель юридического центра «Романов и Соколова».

Новая методика расчета МРОТ

Теперь МРОТ будет рассчитываться по-новому. Расчет будет проводиться исходя из средних медианных значений заработных плат и доходов населения; раньше он основывался на прожиточном минимуме. Прожиточный минимум, в свою очередь, устанавливался в зависимости от стоимости минимальной потребкорзины.

На 2021 год МРОТ планируется установить в размере 12 792 рубля (против 12 130 рублей в 2020 году). Соответствующий законопроект № 1027748-7 был принят Госдумой в третьем чтении 16 декабря. Документ должен быть также утвержден Советом Федерации и подписан президентом (по мнению Ильи Данцкера, это произойдет в ближайшие дни).



Работодатели должны будут с 1 января проиндексировать зарплату тем сотрудникам, которые получают ее в размере МРОТ. Новшество повлияет и на размер социальных выплат, добавил Николай Титов.

Расширение видов лечения, за которые положен налоговый вычет

С 2021 года расширили перечень дорогостоящих видов лечения, по которым можно получить социальный вычет по НДФЛ (постановление Правительства РФ от 08.02.2020 № 458).

Теперь в него входят:

– ортопедическое лечение зубов, челюстей с опорой на зубные имплантаты (при отсутствии условий для традиционного зубного протезирования);

– лечение бесплодия методом ЭКО;

– услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем, предусмотренным Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

– паллиативная помощь, предусматривающая использование на дому медицинских изделий для поддержания функций органов и систем организма человека.

Ограничение по размеру совокупного социального вычета осталось прежним – не более 120 000 рублей за год (пункт 2 статьи 219 Налогового кодека РФ), уточнила Ирина Мазаева.

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Уведомления через МФЦ

Налоговые уведомления теперь можно будет получать через МФЦ, рассказал Николай Титов. В Федеральном законе от 23.11.2020 № 374-ФЗ говорится, что для этого нужно будет подать соответствующее заявление. В дальнейшем, если налоговое уведомление не придет или затеряется, не потребуется ехать в ФНС, достаточно будет просто дойти до ближайшего центра «Мои документы».

Учет переплаты

Если гражданин по какой-то причине заплатил больше положенного в ФНС, то при определении суммы к уплате по другому налогу эта переплата будет учитываться, и итоговая сумма снизится. Это значит, что теперь не надо писать заявлений на возврат переплаты, как было раньше. Нововведение также регулирует вышеупомянутый Федеральный закон № 374-ФЗ.

ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ



Комплектация автомобильной аптечки

Если раньше водители были обязаны покупать уже готовые аптечки, то теперь смогут комплектовать их самостоятельно. Это предусмотрено приказом Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н.

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Противопожарные меры

Тут граждан ждет два новшества. Во-первых, нельзя будет разводить костры во дворах частных домов населенных пунктов (дачные участки под это правило не подпадают, уточнил Титов). Во-вторых, жильцам запрещается хранить личные вещи на чердаках и в подвалах МКД.

Новые правила противопожарного режима утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.