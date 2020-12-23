РИАМО - 23 дек. В 2020 году в Одинцовском округе в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено 32 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В 31 квартиру уже вселились новые хозяева. Так, 22 декабря ключи от своего нового жилья получил Денис Шапортов. Как рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в ближайшее время с новосельем поздравят еще одного юного жителя муниципалитета.

«Переезд в собственное жилье — это всегда обновление, всегда новый старт, отличный момент, чтобы совершить «перезагрузку». В квартиру Денис может въезжать и жить — там уже сделан ремонт, есть мебель и бытовая техника. Об этом государство позаботилось. Остальное обставить молодому человеку предстоит самому, по своему вкусу. Но это приятные хлопоты», – рассказал Иванов.

В ЖК «Рублевский» расположены 15 из приобретенных для детей-сирот квартир, еще 15 – в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде, две – в деревне Митькино.

В рамках реализации губернаторской программы по предоставлению бесплатного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 2014 года в свои квартиры въехали уже 126 юных жителей муниципалитета.

Так, в 2014 году новоселами стали 16 человек, в 2015 году – 10, в 2016 году – 18, в 2017 году – 14, в 2018 году – 18, в 2019 году – 19, а в 2020 году – 31. Ключи от еще одной квартиры передадут в ближайшее время.