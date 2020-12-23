РИАМО - 23 дек. Суд признал виновной муниципального депутата одного из районов Москвы Юлию Галямину в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, демонстрации или митинга, сообщила представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«Следствием и судом установлено, что в начале июля 2020 года Галямина разместила в сети Интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии – несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 400 человек», - сказала Иванова.

При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», в течение предшествующих 180 суток.

Следственные действия подтвердили, что действия депутата были направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства и носили умышленный характер.

Суд приговорил ее Галямину к лишении свободы на два года условно.