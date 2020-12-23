РИАМО - 23 дек. В Подмосковье с начала 2020 года было установлено 17 тысяч видеокамер системы «Безопасный регион», теперь система состоит из более чем 57 тысяч видеокамер, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Видеонаблюдение установлено на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, парках, скверах, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев отметил, что в случае, если гражданин стал потерпевшим, свидетелем какого-либо преступления или правонарушения, он может уточнить наличие видеокамер системы «Безопасный регион» на месте происшествия, а также продлить срок хранения записи, с которой далее можно обратиться в полицию для приобщения ее к материалам дела.

Он добавил, что сделать это можно по телефону: 8 (498) 602-00-01.

На текущий момент к системе подключено 13 тысяч видеокамер, которые установлены на подъездах многоквартирных домов, также 2 тысячи видеокамер были установлены на въездах в города и выездах из них. Устройства обладают возможностью распознавания номеров автотранспорта.