РИАМО - 23 дек. Дефицит бюджета Москвы в следующем году не должен пугать граждан, данная величина находится в пределах нормы, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Дефицит составил более полутриллиона рублей. В этом нет ничего страшного абсолютно. Это вписывается во все законодательные нормы. Бюджетный кодекс РФ позволяет иметь дефицит бюджета до 15%, у нас он составляет, если я правильно помню, 11%», - сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Есть механизмы, которые позволяют нивелировать эти плановые величины. Дефицит планируют покрыть за счет эффективности проведения конкурсных процедур госзакупок, а также за счет заимствований.

«Москва - один из самых надежных заемщиков не только в стране, но и в мире», - подчеркнул Шапошников.

В случае необходимости могут быть выпущены соответствующие ценные бумаги, которые помогут решить вопрос дефицита бюджета.

Также председатель Мосгордумы подчеркнул, что, несмотря на пандемию, бюджет Москвы остался сбалансированным и социально ориентированным, все социальные обязательства будут выполнены.

Ранее Мосгордума приняла бюджет города на 2021-2023 годы. Расходы столицы в 2021 году составят 3,1 триллиона рублей, доходы – 2,6 триллиона рублей, дефицит – 510 миллиардов рублей.