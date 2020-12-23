РИАМО - 23 дек. Популярный актер, певец и композитор, худрук Арт-платформы Московского продюсерского центра Дмитрий Бикбаев принял участие в проекте #уроксозвездой в Московской электронной школе (МЭШ) и записал 20-минутный видеоролик о жизни и творчестве писателя Антона Чехова, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

Данный урок затронул ключевые события, которые оказали влияние на произведения Чехова.

«Дмитрий давно занимается педагогической деятельностью, он преподает детям актерское мастерство, но почувствовать себя учителем именно в формате школы, по его словам, было необычно, интересно и очень ответственно. Хотелось быть на высоте, ведь учитель в первую очередь — пример для своих учеников», - отмечается в сообщении.

После записи урока актер пожелал учителям выстоять в это непростое время и поскорее увидеться со своими учениками, а школьникам — продолжать трудиться, учиться и общаться, даже находясь дома.

Кроме того, Бикбаев подчеркнул, что школа — это не только источник знаний, это образ жизни. Школа дарит ученикам возможность общения и социальной адаптации.

«Я очень много работаю с детьми, и рад, что теперь у них есть возможность разнообразить свое онлайн-образование такими интерактивами. Главный плюс этого проекта заключается в том, что если информация изложена нестандартно, например, человеком, который интересен для школьников, то материал усваивается лучше», — уточнил актер.

По его словам, нестандартные способы подачи информации, например, когда к урокам привлекаются известные люди, позволят ученикам по-новому взглянуть на уроки.

Известные деятели искусства и спорта записывают видеоуроки по популярным темам школьной программы для библиотеки МЭШ. В проекте примут участие певец и телеведущий Родион Газманов, певец и композитор Марк Тишман и многие другие.