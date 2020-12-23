РИАМО - 23 дек. Жители Одинцовского городского округа смогут принять участие в традиционной Манжосовской лыжной гонке, которая пройдет 31 декабря на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Регистрация на одно из главных зимних соревнований Подмосковья уже началась. Зарегистрироваться можно по ссылке. Коллективная заявка на этот год отменена. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, при достижении лимита участников в 500 человек, регистрация на соревнование прекращается раньше заявленных сроков.

«Манжосовская гонка – одно из самых популярных и старейших соревнований в Московской области. В 2018 году состоялась 50-я юбилейная лыжня. В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий мы сначала переносили гонку на более поздний срок, а потом отменили ее совсем», – рассказал Иванов.

Он подчеркнул, что в этом году решено не рисковать и не надеяться на обильные снегопады, а подготовили трассу для соревнований заранее с помощью искусственного снега.

«И поэтому традиционно, в канун Нового года, наша «Лазутинка» вновь соберет любителей лыжного спорта всех возрастов. Успейте подать заявку – в этом году лимит участников составляет 500 человек», - добавил Иванов.

Гонки в свободном стиле для разных возрастных групп пройдут на дистанциях в 2,5, 5, 7,5 и 10 километров.

С 8:30 до 12:30 будет осуществляться выдача стартовых номеров по предварительной регистрации. При неблагоприятных погодных условиях возможно изменение дистанций или даты проведения соревнования.

Уточнить информацию можно по телефону: +7 (926) 341-20-63.