РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. В Домодедове в четверг проверят систему оповещения, будут включены электросирены, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово.

«В четверг с 12:00 до 13:00 будет проведена комплексная техническая проверка Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области и Комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области», - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут включены электросирены в режимах непрерывного звучания и изменяющейся тональности.