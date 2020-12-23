РИАМО - 23 дек. Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) проверило соблюдение мер профилактики коронавируса в театре «Уголок дедушки Дурова», проверилось наличие масок и перчаток, сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.
«Инспекторским составом ОАТИ было проведено обследование театра «Уголок дедушки Дурова». Обследование было направлено на выявление нарушений указа мэра Москвы №68 по соблюдению масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования. В данном заведении нарушений выявлено не было»,- сказал Михайлов.
Театр находится по адресу улица Дурова, дом 4, строение 1.
Михайлов добавил, что театр не будет привлечен к административной ответственности.
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Текстовая трансляция
23 ДЕКАБРЯ
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