РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. В микрорайоне Белые Столбы в Домодедове в четверг ограничат движение транспорта на дороге от Каширского шоссе до путепровода через М-4 «Дон», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг с 10:00 до 16:00 часов будет временно ограничено транзитное движение транспортных средств на участке муниципальной дороги от Каширского шоссе до путепровода через М-4 «Дон» микрорайона Белые Столбы», - говорится в сообщении.

Ограничение связано с проведением работ по опилке древесно-кустарниковой растительности. Водителей просят заранее планировать маршрут.