РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Комплексную проверку готовности региональной и муниципальной систем оповещения проведут в подмосковном Красногорске в четверг, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«На территории городского округа Красногорск в четверг с 11:00 до 12:00 будет проводится комплексная проверка готовности региональной и муниципальной систем оповещения населения», - говорится в сообщении.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного вещания будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании технической проверки, а также произведено включение электрических сирен в различных режимах звучания.

«В связи с этим администрация городского округа Красногорск Московской области просит жителей округа соблюдать спокойствие», - заключается в материале.