РИАМО - 23 дек. Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение, согласно которому в следующем году в России будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщает Федеральное агентство новостей.

Своим мнением глава государства поделился на заседании Госсовета.

«Минимальный размер оплаты труда должен быть повышен с 1 января 2021 года. С этого момента он будет составлять 12 792 рубля, индексация составит 5,5% и покроет прогнозируемую инфляцию», - говорится в сообщении.

Путин поддержал данную инициативу. Она может коснуться 3,9 миллиона жителей страны.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что принятие данной инициативы приведет к тому, что впервые МРОТ в стране будет превышать прожиточный минимум.

В 2021 году российские власти намерены выполнить все социальные обязательства, обеспечив повышение зарплат сотрудникам бюджетного сектора.​​