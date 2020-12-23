РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Личный кабинет МосОблЕИРЦ стал доступен для домов, которые обслуживают 15 управляющих компаний Подольска, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Личный кабинет «МосОблЕИРЦ Онлайн» стал доступен жителям Подольска, чьи дома обслуживают управляющие компании «Август ЖКХ», «Акцент», «МУЖРП №1», «МУЖРП №4», «МУЖРП №5», «МУЖРП № 9», «МУЖРП №12», МУП «Водоканал», МУП «ДЕЗ», МУП «ЖПЭТ-2», МУП «СЕЗ», «УК Дубровицы», «УК Лаговское», «Прогресс Спец Сервис» и «ПИК-Комфорт», - говорится в сообщении.

Теперь пользоваться услугами расчетного центра можно с помощью компьютера или мобильного телефона. Личный кабинет МосОблЕИРЦ позволяет без комиссии оплачивать счета за ЖКУ, передавать показания приборов учета, просматривать историю платежей и детальную информацию по начислениям с помощью «умной платежки».

Зайти в личный кабинет можно с главной страницы сайта МосОблЕИРЦ через кнопку «Новый личный кабинет МосОблЕИРЦ Онлайн» либо, пройдя по ссылке lkk.mosobleirc.ru, либо, установив на телефон мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Приложение бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Play Market. Для регистрации в личном кабинете понадобится квитанция МосОблЕИРЦ за последний месяц, мобильный телефон и адрес электронной почты.