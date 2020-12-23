РИАМО - 23 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил интегрировать портал госуслуг и собственные ресурсы российских регионов в целях борьбы с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

С таким предложением Воробьев выступил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента РФ Владимира Путина. По мнению руководителя Подмосковья, интеграция портала и сервисов поможет сделать быстрее и эффективнее тестирование на наличие коронавируса и процедуру вакцинации.

«Здесь нужно поручение Минцифре, чтобы все, что касается вакцинации, <...> все это нуждается в поддержке портала госуслуг, так же, как и тесты на коронавирус. Если бы портал госуслуг был интегрирован в регионы, то через СМС или через электронное сообщение результаты бы приходили гораздо быстрее, а так нужно звонить в лабораторию, в поликлинику», - сказал Воробьев.

Он также предложил развивать в стране такую сферу, как дистанционная продажа лекарств.

«Это нужно делать аккуратно, потому что это безопасность человека, но очень хотели бы поддержать, Владимир Владимирович, чтобы было движение в этом направлении. Все ведущие страны используют онлайн-торговлю медикаментами. Понятно, что при штрихкодировании и контроле за качеством лекарств», - пояснил Воробьев.

Ранее распоряжением Путина Воробьев вошел в состав президиума Госсовета, возглавив комиссию по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Работа Воробьева по данному направлению получила высокую оценку со стороны заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.​