РИАМО - 23 дек. В нежилом здании городского округа Электросталь произошел пожар, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 12:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центра управления кризисными ситуациями – ред.) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Электросталь, улица Ялагина, дом 26», – говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 12:32. Для того, чтобы справиться с огнем, было привлечено две единицы техники и восемь человек.

За прошедшие сутки в Московской области произошло 40 техногенных пожаров. На тушение огня от Главного управления МЧС России по Московской области было привлечено 308 человек, а также 88 единиц техники.