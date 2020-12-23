РИАМО - 23 дек. Пожар в садовом доме, который располагается в городском округе Воскресенск, был ликвидирован, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 12:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центра управления кризисными ситуациями – ред.) поступило сообщение о пожаре в садовом доме в городском округе Воскресенск, СНТ Химик», – говорится в сообщении.

Пожар потушили в 13:03, обошлось без пострадавших. Для борьбы с огнем были привлечены две единицы техники, а также 8 человек.

В Подмосковье за прошедшие сутки произошло 40 техногенных пожаров, на тушение которых от Главного управления МЧС России по Московской области было привлечено 308 человек, а также 88 единиц техники.