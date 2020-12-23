РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. На Симферопольской аллее в микрорайоне Климовск Подольска убрали светодиодные елки из-за вандалов, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Новогоднее оформление в микрорайоне Климовск. Ранее на Симферопольской аллее были установлены более 20 светодиодных елок. Не простояв и недели, почти у всех из них были сломаны звезды, пять елок украли и одну елку разобрали на части», - говорится в сообщении.

В связи с этим елки с аллеи были убраны, девять из них установлены между Октябрьской площадью и улицей Театральной, шесть елок установлены перед ДК «Машиностроитель».

Жителей округа просят бережно относиться к городскому имуществу и не ломать установленные светодиодные фигуры.