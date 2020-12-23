РИАМО - 23 дек. Сотрудники «Мособлпожспаса» в Коломне вскрыли дверь квартиры, где находилась обездвиженная пожилая женщина, ее экстренно доставили в больницу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В единую службу экстренной помощи 112 обратились соседи пенсионерки, которые живут этажом ниже.

«Жильцы забеспокоились, когда с потолка ванной комнаты потекла вода. Поднявшись к соседке, они не смогли до нее достучаться, но точно знали, что пожилая женщина дома и скорее всего нуждается в помощи», — сказал спасатель Павел Беляев.

Он добавил, что спасатели в присутствии полицейских и соседей, деблокировали дверь с помощью механического инструмента.

Хозяйка квартиры находилась в обездвиженном состоянии в ванной комнате. Дежурная смена помогла прибывшим медикам транспортировать женщину до машины скорой помощи для госпитализации.