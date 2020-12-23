РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Подольскому ученому вручили президентский грант за исследование проблемы мутации крупного рогатого скота, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила победителям конкурсного отбора сертификаты на получение грантов президента РФ для поддержки научных исследований, в 2020 году престижной награды были удостоены десять молодых ученых из Подмосковья.

«Несмотря на то, что гранты были распределены преимущественно в исследованиях в области фундаментальных наук, некоторые из них уже применяются на практике. В частности, тест-системы, разработанные Анной Зиминой из «Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Эрнста» (Подольск), позволяют выявить у животных мутации, которые могут привести к повышению смертности среди молодняка в стаде», - говорится в сообщении.

В животноводстве эти тест-системы позволят сократить издержки при разведении, например, молочных пород животных.

Гранты президента РФ для господдержки молодых российских ученых в 2020 году вручались про трем направлениям: для поддержки исследований молодых докторов наук, исследований молодых кандидатов наук, исследований ведущих научных школ.