РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. Сотрудники полиции в городском округе Мытищи проводят проверку по факту массовой драки мигрантов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В Instagram-аккаунте mytischi_live появилось видео массовой драки мигрантов у дома №14 ЖК «Императорские Мытищи».

«Когда сотрудники полиции прибыли на место, никого уже не было. Сотрудники беседуют со свидетелями, проводится проверка», - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку и устанавливает личности хулиганов.