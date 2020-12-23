РИАМО - 23 дек. Елка от столичного Дептранса появилась около Московского театра Олега Табакова на Сухаревской площади, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Наша «транспортная» елка уже становится традиционной. В прошлом году мэр Москвы запустил эту программу. Приятно, что наша елка рядом с театром имени Табакова - это не единственное, с чем мы работаем вместе. У нас есть совместный поезд, который мы запустили год назад. И мы решили этот поезд продлить еще на год», - сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Художественный руководитель театра Владимир Машков отметил, что елка будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям города.

«Я хочу сказать огромное спасибо городу, мэру города, всем службам за то, что в это непростое время вы дарите нашей столице такое праздничное настроение и праздничное украшение», - сказал Машков.

Тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков» запустили на Калужско-Рижской линии московского метро в сентябре 2019 года. В составе размещены портреты Табакова в знаковых образах, которые он воплотил на сцене театра, в кино и мультипликации. Внутри вагонов можно прочитать о творческом пути Табакова, его семье и театре «Табакерка».