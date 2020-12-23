РИАМО - 23 дек. В Подмосковье и столице 25 декабря ожидается мокрый снег, сугробы вырастут на 5-10 сантиметров, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Завтра еще будет <...> температура минус 5 — минус 3 градуса, на востоке немного холоднее — минус 8 градусов утром и минус 5 градусов днем, а в пятницу будет достаточно сложный день. Во-первых, будет сильный ветер, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, во-вторых, будет снег. И его количество может прибавить снежного покрова 5-10 сантиметров. Это немало», — сказал Шувалов в эфире «Радио 1».

Он добавил, что снег начнется с 3 до 6 часов утра. Температура днем повысится до 0 – плюс 2 градусов, и снег станет тяжелым и липким. Атмосферное давление понизится до 736-738 миллиметров ртутного столба.

Мокрый снег также продолжится в ночь на 26 декабря, но к концу суток температура понизится до минус 4 – минус 2 градусов.

«В воскресенье будет опять ясная малооблачная погода, температура резко упадет. В течение дня ожидается минус 8 — минус 10 градусов, а местами на севере и северо-западе — до минус 12 — минус 14 градусов. Полноправная зима вступает в свои права», — добавил Шувалов.

Он предупредил, что ситуация на дорогах будет сложной, но ледяного дождя не прогнозируется.

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