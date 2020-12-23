РИАМО - 23 дек. Таганский суд столицы удовлетворил иск Роскомнадзора к поисковой системе Google и видеохостингу YouTube, который был подан по делу о нарушении тайны частной жизни, сообщает ТАСС.

«Исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube в защиту прав субъектов персональных данных о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, <…> удовлетворены в полном объеме», - сказал представитель пресс-службы суда.

Он уточнил, что также были удовлетворены требования о том, что информация, распространяемая на данных ресурсах, обрабатывалась с нарушением законодательства страны в области персональных данных

Представитель пресс-службы не уточнил детали данного иска.