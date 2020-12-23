РИАМО - 23 дек. Возгорание произошло в нежилом здании в Можайском городском округе, пожар был ликвидирован, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«23 декабря в 09:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центра управления кризисными ситуациями – ред.) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в Можайском городском округе, деревня Красновидово», – говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали, пострадавших в ходе происшествия нет.

В ликвидации пожара принимали участие восемь человек и две единицы техники.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошло 40 техногенных пожаров. На тушение огня было привлечено 308 человек и 88 единиц техники.