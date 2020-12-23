РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. Краснокнижная утка-мандаринка замечена местными жителями на Яузе в городском округе Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

Утка-мандаринка считается одной из самых привлекательных птиц в природе. До сих пор она является символом культуры Востока.

«Краснокнижная утка-мандаринка замечена местными жителями на Яузе в черте города Мытищи. На данный вид уток нельзя охотиться — он охраняется законом и занесен в Красную книгу. В осеннюю пору года, самец утки сбрасывает свое яркое оперение и становится похожим на обыкновенную утку – это самый опасный период для утки-мандаринки, так как она может стать жертвой охотника», - говорится в сообщении.

Птица прекрасно приручается и является частым обитателем парковых прудов. Она неконфликтная и хорошо уживается с другими разновидностями водоплавающих птиц. Ее численность во всем мире невысока и достигает всего лишь 25 тысяч птиц. Около 15 тысяч особей обитают на территории России.