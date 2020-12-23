РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила руководителя хора «Алые паруса» Елену Володину с правительственной наградой.

Володина удостоена премии правительства России имени Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры в номинации «педагогический работник».

«Дорогая Елена Викторовна! От всей души поздравляю с высокой наградой. Спасибо вам за все, что вы делаете для наших красногорских детей. Желаю новых успехов и, если на свете еще есть вершины, которые вы не покорили, то – только вперед!» - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она подчеркнула также, что воспитанники называют педагога второй мамой: своим подопечным она дарит безграничную любовь, теплоту и заботу. К каждому находит подход и зажигает новые таланты.

В комментариях Володина поблагодарила главу муниципалитета.

«Это наша общая награда, которой невозможно достичь без поддержки единомышленников: детей, родителей, коллег, администрации. Это результат нашего совместного труда! Спасибо всем, кто был рядом, всем сопричастным!» - отметила Володина.