РИАМО - 23 дек. Следственный комитет инициировал проверку в столице по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях в отношении вдовы известного актера Николая Крючкова, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой – вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сказала Иванова.

Следователи изучат все изложенные в СМИ факты, уже сейчас начаты проверочные мероприятия, призванные установить все обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.