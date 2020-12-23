РИАМО - 23 дек. Реконструкцию инженерной и транспортной инфраструктуры «Москва-Сити» планируют завершить в 2023 году, на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству объявлен открытый электронный конкурс, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В ближайшее время по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы приступим к проведению проектно-изыскательских работ по реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры московского международного делового центра «Москва-Сити», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на текущий момент были начаты торгово-закупочные процедуры по определению генеральной подрядной организации на проектирование и строительство.

В техническом задании на проектирование были предусмотрены реконструкция участка первого Красногвардейского проезда от второго до участка №20 ММДЦ «Москва-Сити», а также замена коллекторов, трубопроводов, электросетей, сетей связи.

Проектировщик предусмотрит оборудование внутренних систем жизнеобеспечения коллектора для инженерных коммуникаций, в числе которых охранная и пожарная сигнализации, диспетчерское управление, сигнализация загазованности, электропитание оборудования, электроосвещение, видеонаблюдение. Также запланировано дооборудование пожарного дело «Москва-Сити».

В подземном пешеходном переходе, который находится на стадии проектирования, планируют устроить пять подъемников для удобства маломобильных граждан.