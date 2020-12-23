РИАМО - 23 дек. На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину о стратегических задачах региона в сфере цифровизации, сообщает телеканал «360».

«В этом году был принят ряд стратегических решений. Первое — и хочу подчеркнуть важность, поблагодарить вас. Это создание единой платформы. МВД, Росреестра, Пенсионного фонда и мировых судей», - сказал Воробьев.

Он также привел в пример услугу по записи детей в сады и школы. Сейчас родители не могут подавать заявления дистанционно, но работа над решением этой проблемы идет и должна завершиться в следующем году.

«Считаю, что очень важно успеть к этому периоду. Тогда это будет настоящий прорыв в качестве государственных и муниципальных услуг», — добавил Воробьев.

Он отметил, что цифровизация также помогает снимать бюрократические барьеры при взаимодействии граждан с властью. Губернатор Подмосковья предложил отказаться от бумажных подтверждений справок в пользу электронных.

«Сегодня в ряде законов прописано наличие обязательного бумажного подтверждения той или иной справки. Хочу попросить вас от всей нашей рабочей группы дать поручение сделать обязательной альтернативу, чтобы соответствующее подтверждение было достаточно в электронном виде. Это облегчит огромное количество обращений граждан», — пояснил Воробьев.

Также он озвучил задачу ввести электронный документооборот в части согласований на строительство жилья. Это позволит значительно сократить время выхода на стройку.

«Эти три вопроса, критически важных для решения, мы ставим в следующем году. Но без вашей поддержки, Владимир Владимирович, это сделать будет сложно. Просьба дать соответствующие поручения», - сказал Воробьев.

Путин согласился, что озвученные схемы необходимо внедрять как можно быстрее, не забыв при этом о надежности этих систем.