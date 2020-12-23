РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска снизят параметры тепловой энергии 24 декабря из-за плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 24 декабря в многоквартирном доме №16 по улице Советской специалисты управления теплоснабжением с 9:00 до 13:00 будут выполнять работы по установке общедомового прибора учета тепла. На время производства работ параметры тепловой энергии будут снижены», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.