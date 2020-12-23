РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Электрички из Подольска будут курсировать в новогоднюю и рождественскую ночи по измененному расписанию, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В предпраздничные и праздничные дни поезда всех направлений будут следовать по измененному графику. Для удобства пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи пригородные поезда будут курсировать дольше, а в период праздников назначены дополнительные рейсы. ЦППК и МЖД ежегодно вносят корректировки в расписание электричек в связи с изменением пассажиропотока в данный период», - говорится в сообщении.

Увеличено количество рейсов в область накануне праздников, а 7 и 10 января — в Москву. Также в графики движения некоторых поездов внесены дополнительные точечные корректировки. Так, 31 декабря поезда проследуют расписанием пятницы, а с 1 января по 9 января – расписанием субботы. 10 января поезда будут двигаться по расписанию воскресенья.

«Последние пригородные поезда в ночь с 31 декабря на 1 января по МЦД-2 отправятся: № 6660 «Нахабино – Подольск» со станции Нахабино в 1:51, с Каланчевской – в 2:46, с Курской - в 2:52. Электропоезд прибудет в Подольск – в 3:52. № 6680 «Подольск – Нахабино» отправится из Подольска в 1:55, с Курской - в 2:57, с Каланчевской - в 3:03. Электропоезд прибудет в Нахабино в 4:00», - поясняется в материале.