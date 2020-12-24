РИАМО - 24 дек. В новом выпуске ведущие подкаста «Путь-дорога» отправляются в Павловский Посад. Слушатели узнают, какие тайные смыслы вкладывали в платки на Руси, почему так позорно было опростоволоситься и зачем женщины носили на голове уборы весом до 5 килограммов.

Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая побывали в музее истории русского платка и шали и заехали в музейно-выставочный комплекс «Княжий двор». Речь в новом выпуске пойдет о том, как на Руси охотились на медведя, кто придумал знаменитые леденцы Монпансье, как местные крестьяне дали отпор вооруженным солдатам Наполеона, кто ввел моду на шали во Франции.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», этнопарк «Кочевник», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.

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