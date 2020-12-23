РИАМО - 23 дек. В текущем году Московская областная дума провела свыше 30 заседаний, на которых были приняты более 300 законов, ключевой работой регионального парламента был мониторинг существующих законов и внесение в них изменений в связи с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Было проведено 31 заседание думы, принято 312 законов и больше тысячи постановлений. Ключевой работой в 2020 году был мониторинг существующего законодательства, внесение изменений, чтобы оперативно решать все существующие проблемные моменты в связи с ситуацией с Covid-19», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в уходящем году депутаты Мособлдумы рассматривали изменения в бюджет, законодательные решения по социальным выплатам разным категориям граждан, закон о тишине, вопросы связанные с социальным обслуживанием населения, медицинским обслуживанием на территории региона и другие законы.

Ранее спикер регионального парламента сообщил, что депутаты и аппарат Мособлдумы будут работать 31 декабря.