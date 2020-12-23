РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В связи с санитарной обработкой помещений отдел «Центральный» люберецкого МФЦ закроют на один рабочий день 24 декабря, говорится в сообщении.

«Уважаемые заявители! Сообщаем, что отдел «Центральный» МУ «Люберецкий МФЦ» по адресу: Люберцы, улица Звуковая, дом №3, не будет осуществлять прием заявителей 24 декабря в связи с проведением санитарной обработки помещений. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

С 25 декабря отдел возобновит работу в штатном режиме.